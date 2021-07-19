ВС Турции нейтрализовали 39 террористов в Сирии

ВС Турции за последние 5 дней нейтрализовали 39 террористов в различных районах на севере Сирии, сообщает Министерство национальной обороны Турции.

В минувшее воскресенье в зоне операции «Источник мира» были нейтрализованы четыре террориста YPG [сирийское крыло ПKK], готовившие теракты, в том числе два снайпера.

В зоне операции «Оливковая ветвь» 15 июля террористы открыли огонь по территории расположения военной базы «Башилхая». Ущерб нанесен не был, ответным огнем были нейтрализованы три террориста ПKK/YPG в районе Таль-Рыфат и четыре - в районах Шейх Иса и Айн Дакнах.

Также 15 июля террористы открыли огонь по Африну, ответным огнем ВС Турции нейтрализовали девять террористов ПKK/YPG.

Также в минувшие дни террористы открыли огонь с территории Манбиджа по двум военным базам в зоне операции «Щит Евфрата». ВС Турции открыли ответный огонь, нейтрализованы 19 террористов.