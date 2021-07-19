Генпрокурор России позвонил Кямрану Алиеву
Сегодня состоялся телефонный разговор между генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым и генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым.
Как сообщает Генпрокуратура Азербайджана, Игорь Краснов позвонил Кямрану Алиеву и поздравил азербайджанского коллегу и коллектив прокуратуры с праздником Гурбан.
Кямран Алиев выразил благодарность за поздравление.
В ходе разговора было выражено удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между двумя странами по всем направлениям, в том числе в правоохранительной сфере, состоялся обмен мнениями по ряду вопросов.