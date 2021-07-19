Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане
Завтра, 21 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода, южный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
На Апшероне температура воздуха ночью составит 24-27, днем 35-40, в Баку ночью 25-27, днем 37-39 градусов тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.
Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 27-28 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 28-29 градусов.
Завтра в ряде северных и западных районов Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 23-28, днем 35-40, местами 42-44, в горах ночью 15-20, днем 30-35 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 21 июля на Апшероне ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 38-40 градусов, преобладание слабого ветра, что неблагоприятно для большинства населения.