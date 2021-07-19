Самбо и кикбоксинг признали олимпийскими видами спорта
Международный олимпийский комитет признал шесть видов спорта на сессии организации в Токио. Среди них – самбо. Ранее ряд международных спортивных федераций имели временное признание.
МОК признал следующие организации: Международную федерацию самбо, Международный союз чирлидинга, Международную федерацию ассоциаций муай-тай, Международную федерацию айсштокспорта, Всемирную федерацию лакросса и Всемирную ассоциацию организаций кикбоксинга, сообщают российские СМИ.
Ранее стало известно, что МОК изменил девиз Олимпийских игр. Теперь он звучит так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни: citius, altius, fortius — communis).