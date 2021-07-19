Гарибашвили заявил, что Грузия «больше не выдержит закрытия»

По словам Гарибашвили, экономика Грузии не вынесет очередных жестких ограничений, государству придется взять новые долги и тысячи людей потеряют работу.

«Наша страна больше не выдержит закрытия. Придется закрыться, люди потеряют работу и будет создана невыносимая ситуация. Поэтому я хочу заранее сделать превентивные заявления. Я не хочу, чтобы это произошло. К этому добавляется и то, что стране нужно будет брать займы. Это станет ношей для наших граждан, нашей страны, и ситуация будет очень сложной», – сказал премьер.

Гарибашвили отметил, что накануне медики вакцинировали 11 тысяч человек, что довольно мало, так как по плану в день должны прививаться от 20 до 30 тысяч граждан. «Вакцины были проблемой, но мы привезли больше, чем было необходимо. Две недели назад прибыл миллион доз вакцины, начался ввоз миллиона доз Pfizer. Вакцину будут ввозить каждые выходные. Также планируется доставить дар от правительства США. Еще полмиллиона китайской вакцины Sinovac привезли вчера, у нас полтора миллиона на месте», – сказал грузинский премьер.