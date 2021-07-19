Макрона изобразили в образе Гитлера. Возбуждено уголовное дело

Прокуратура французского города Тулон возбудила дело в связи с появлением изображения на рекламном щите, на котором президент Франции Эммануэль Макрон изображен в образе Адольфа Гитлера, сообщает радиостанция France Bleu.

По данным радио, расследование началось в связи с тем, что на днях в Тулоне и в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер появились плакаты с фотомонтажем. Макрон изображен в образе Гитлера, рядом белыми буквами на красном фоне выполнена надпись: "Подчинись. Сделай прививку". Также рядом размещена аббревиатура LREM - название партии Макрона ("Вперед, Республика!"), передает РИА Новости.

Расследованием инцидента занимается служба безопасности отделения полиции Тулона.

По данным региональной газеты Var-Matin, автор карикатуры - местный активист Мишель-Анж Флори, известный подобными акциями. Он таким образом хотел язвительно высказаться о санитарных пропусках во Франции и об обязательной вакцинации для медработников, отмечает издание.