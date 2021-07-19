Россия поставит Турции дополнительную партию С-400

Контракт с Турцией на поставку дополнительной партии систем ПВО С-400 может быть подписан в ближайшее время, сказал, отвечая на вопрос Интерфакса, глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Думаю, что в ближайшие месяцы мы этот проект завершим", - сказал Михеев на авиасалоне МАКС в подмосковном Жуковском.

На уточняющий вопрос Интерфакса он ответил, что речь идет именно о дополнительной партии систем С-400 для Турции. "По Турции проводятся завершающие консультации. Сформирована финансовая модель. Сформирована программа технологического сотрудничества в этом проекте", - заявил Михеев.

Как сообщал ранее Интерфакс, Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года Рособоронэкспорт сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. 7 декабря глава Ростеха Сергей Чемезов сказал, что Турция расплатилась за С-400.