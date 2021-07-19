Турция впервые показала новую систему боевых беспилотников фото
Компания Baykar впервые продемонстрировала концептуальный дизайн новой системы боевых беспилотных летательных аппаратов (MİUS). Изображения размещены на странице компании Baykar в Twitter и на официальном Facebook-аккаунте.
«Впервые делимся изображениями концептуального дизайна проекта системы боевых беспилотных летательных аппаратов (MİUS). Желаем нашему народу и всему исламскому миру счастливого праздника Курбан байрам», — говорится в публикации.
Турция в настоящее время стала одним из мировых лидеров в области беспилотных летательных аппаратов, в том числе боевых БПЛА. Беспилотник Bayraktar TB2 компании Baykar особенно стал популярным после 44-дневной войны в Карабахе, и спрос на него резко увеличился.
Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz.— BAYKAR (@Baykar_Savunma) July 20, 2021
Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/pHi2uprOrV