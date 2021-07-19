Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Подмосковье

Порядка 20 мигрантов устроили массовую драку со стрельбой во дворе жилого дома в подмосковном городе Апрелевка. Об этом сообщает ТАСС.

"В одном из жилых домов в Апрелевке около 20 человек устроили массовую драку. Предварительно установлено, что ее участниками стали мигранты из Средней Азии. В ходе драки они использовали палки, бутылки, была стрельба, из какого именно оружия, будет установлено", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что конфликт произошел в ночь на 18 июля. Точная причина устанавливается. В результате повреждено несколько припаркованных во дворе автомобилей. Местные жители вызвали полицию.