Пашинян готовит почву для назначения антироссийского Бабаяна

Вопрос о назначении одного из бывших лидеров сепаратистов Карабаха Самвела Бабаяна на какую-либо должность стал главной задачей правительства Никола Пашиняна. Об этом пишет армянская газета «Грапарак».



Издание отмечает, что «назначить отвергнутого российскими властями кандидата на ключевую должность в Минобороны стало невозможно, а Бабаян не желает занимать второстепенную роль».

Вначале шли разговоры, что Бабаян станет министром обороны Армении, «потом стали говорилть о возможном назначении на должность военного инспектора РА, но в последние дни дуэт Бабаян-Пашинян задумывается о формировании нового органа, который будет полностью руководить министерством обороны».

Газете неизвестно, будет ли он в виде контролирующего органа при правительстве Армении или другой структуре: «Нам сказали, что пока обсуждаются схемы создания такой должности и назначения Бабаяна. Теперь с их 71 мандатом в парламенте возможно создание любого органа, формирование любой структуры, даже самой абсурдной».