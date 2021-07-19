И генпрокурор Турции позвонил Кямрану Алиеву

Генеральный прокурор Верховного суда Турции Бекир Шахин 20 июля позвонил генпрокурору Азербайджана Кямрану Алиеву и поздравил его и всех сотрудников азербайджанской прокуратуры с праздником Гурбан.

Как сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана, выразив благодарность, Кямран Алиев поздравил своего турецкого коллегу и коллектив прокуратуры братской страны с праздником Гурбан.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что под руководством глав двух государств азербайджано-турецкое братство и сотрудничество будут поступательно развиваться во всех сферах.

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между двумя странами во всех сферах, в том числе в правоохранительной, был проведен обмен мнениями по ряду вопросов.

Ранее haqqin.az со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана сообщал, что сегодня Игорь Краснов позвонил Кямрану Алиеву и поздравил азербайджанского коллегу и коллектив прокуратуры с праздником Гурбан.