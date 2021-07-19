Индию заподозрили в сокрытии миллионов погибших от ковида

"В Индии число случаев смерти вследствие заражения COVID-19 по состоянию на конец июня 2021 года, согласно официальным данным, составляет 400 тыс. В реальности все, конечно же, катастрофически хуже... К сожалению, очевидно, что скончались слишком много людей, могли умереть скорее миллионы, чем сотни тысяч", - цитирует Интерфакс данные доклада центра.

Реальное число летальных исходов среди инфицированных COVID-19 в Индии в десятки раз превышает официальные данные и может составлять около 5 млн, свидетельствуют данные исследования Центра глобального развития (The Center for Global Development), базирующегося в Вашиггтоне.

Согласно данным исследователей, первая волна коронавируса "была более летальной, чем считается", в ходе нее могли скончаться 2 млн человек. Этот показатель в докладе называют избыточной смертностью, он указывает на дополнительные летальные исходы с момента наступления пандемии. В первый период второй волны заражений COVID-19 избыточная смертность составила 1,4 млн случаев. Таким образом, реальный показатель общей избыточной смертности может составлять около 3,5 млн. Об этом, как говорится в докладе, свидетельствуют данные государственной регистрации актов гражданского состояния.

В докладе отмечается, что согласно результатам обследования домашних хозяйств на основе пирамиды потребления, за период с начала пандемии по июнь 2021 года в Индии насчитывается еще больше дополнительных летальных исходов - 4,9 млн.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в Индии официально зафиксировали 414,5 тыс. случаев летального исхода среди инфицированных COVID-19. При этом в стране выявили свыше 31 млн случаев заражения коронавирусом.