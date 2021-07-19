На организацию Олимпиады Япония потратила более $15 миллиардов

В эту пятницу, 23 июля, в Токио начнутся Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Японии. В преддверии начала соревнований генеральный секретарь оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто рассказал, какие расходы понесла Япония на проведение этих Игр.

"Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов", - приводит слова Муто ТАСС.

Также функционер во время 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил, что бюджет Олимпиады был пересмотрен после того, как Игры перенесли. И тогда на создание безопасной среды было дополнительно потрачено еще 900 миллионов долларов.