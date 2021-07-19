Ученые: дикие свиньи опаснее для экологии, чем миллион автомобилей

Дикие кабаны во время поиска пищи достают из почвы около пяти миллионов метрических тонн углекислого газа, что равно выхлопам свыше 1,1 миллиона машин, утверждают исследователи. Об этом сообщает Phys.org.

Чтобы точно определить ущерб климату, наносящий дикими свиньями на пяти континетах планеты, ученые использовали прогностические модели с передовыми методами картирования. "Они же как тракторы, которые бороздят поля", - говорят эксперты, подчеркивая стремительное распространение кабанов.

Почва содержит почти в три раза больше углерода, чем атмосфера Земли. Поэтому весь CO2, извлеченный из нее, может в разы ускорить климатические изменения.

"Наши модели показывают, что дикие свиньи, скорее всего, сейчас перелопачивают от 36 000 до 124 000 квадратных километров в той среде, где они не местные. Это огромная территория, и это не только влияет на здоровье почвы и выбросы углерода, но также угрожает биоразнообразию и продовольственной безопасности", – отмечают авторы.