Главный эпидемиолог бьет тревогу: Грузия перешла в «красную зону»

По темпам распространения коронавируса Грузия перешла из «оранжевой» в так называемую «красную зону», заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

«Сегодняшняя эпидситуация... похожа на ту, которая была в октябре-ноябре, когда мы шли к пику. Это заслуживает внимания. По всем индикаторам мы перешли в «красную зону». До этого на карте Джонса Хопкинса мы были в «оранжевой зоне», сейчас уже в «красной». Это один из поводов для тревоги», – сказал Гамкрелидзе, его слова приводит Sputnik Грузия.

По словам Гамкрелидзе, единственный способ избежать ухудшения эпидситуации – это активная вакцинация и соблюдение действующих регуляций.

Что касается случаев заражения среди уже вакцинированных граждан, то, по словам Гамкрелидзе, среди вакцинированных одной дозой уровень инфицирования составляет 0,8%, среди дважды вакцинированных – 0,3%. Среди привитых одной дозой с начала вакцинации зафиксировано 12 смертельных случая.