Азербайджан отправил в Таджикистан 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca фото
По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Таджикистан направлена гуманитарная помощь.
Как сообщает haqqin.az, 20 июля самолет с 40 000 доз вакцины Vaxevria (AstraZeneca) на борту приземлился в международном аэропорту Душанбе в Таджикистане.
Груз в аэропорту встречал временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Таджикистане Вугар Ибрагимов. Вакцина передана директору Республиканского центра иммунопрофилактики Таджикистана Файзали Саидзоде и начальнику управления санитарно-эпидемиологической безопасности Министерства здравоохранения и социальной защиты Наврузу Джафарову.
Представитель Минздрава Таджикистана поблагодарил руководство Азербайджана за регулярную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.