Первая - проблемы армяно-азербайджанской границы: сроки формирования и начало работы комиссии по делимитации, график формирования подразделений и выход на контроль армянской границы российскими пограничниками, инциденты с армянской стороны, вопросы контроля и мониторинга миротворцами.

Ильхам Алиев направляется в Москву в день открытия авиасалона МАКС, демонстрирующего комплексные достижения российской техники. Какое место тема "технологического прорыва" может занять в двусторонних отношениях?

Вторая папка: проекты развития сквозных транспортных коммуникаций - сфера ответственности и проблемы комиссии вице-премьеров под председательством вице-премьера РФ Алексея Оверчука.

Третья папка: развитие отношений стратегического партнерства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Здесь дословно, как сформулировано пресс-службой Кремля, то есть очень большой блок отношений от логистики и международного транзита до развития совместной промышленности и расширения объемов торговли, подготовка кадров высшей школы. Постоянные встречи министров правительства двух стран, недавняя встреча премьеров - всё это постоянно обновляет повестку новыми темами.

Сюда же нужно отнести новую повестку вокруг Каспия, связанную с изменением климата - засухами и падением уровня воды, а также новыми условиями трансграничного регулирования квот на выбросы и утилизацию парниковых газов.

Отдельный сюжет - военно-техническое сотрудничество: закупки вооружений и лицензионное производство.

Ильхам Алиев прибывает в Москву в день открытия Московского международного авиасалона, являющегося значимым событием мирового авиапрома. Тема возникновения в Азербайджане собственной авиапромышленности по линии сборки малой авиации и расширения текущего ремонта техники также в повестке отношений наших стран.

Последние данные по торговле вполне удовлетворительны и позволяют прогнозировать скорое навёрстывание допандемийного уровня, превышающего $3 млрд.

Россия по-прежнему является третьим внешнеторговым партнёром Азербайджана с долей около 10% от общего объёма азербайджанской торговли: в первом полугодии 2021 года объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $418 млн (рост на 10%). Импорт российской продукции в Азербайджан составил $923 млн (рост на 1,1%). В общем объеме импорта доля России сохраняет около 14%.

В то же время нам остро необходимы новые технологические проекты, сквозные с точки зрения региональной интеграции в СНГ/ЕАЭС и отвечающие духу времени.

Одним из таких проектов могла бы стать электрофикация грузового транспорта.

На технологической платформе КамАЗ, имеющего промышленные площадки во всех ключевых странах СНГ, включая Азербайджан, есть смысл начать сборку электротягачей и другой подобной техники. Ташкент уже предлагает свою кооперацию по этой теме, развивая взаимодействие и с другими платформами. У "Узавтопрома" проект с Hyundai, планируя с 2023 года запустить производство электромобилей в Ферганской области. Можно посмотреть, какие возможности могли бы быть задействованы в Азербайджане. Речь не только о сборке, но и о производстве компонентной базы: катодного порошка, алюминиевой и медной фольги, производстве полимеров для салонов предприятием SOCAR Polimer и так далее. Одним словом, эти перспективы нужно обсуждать.

Смежная тема - инфраструктура электрозаправок. Число зарядных станций в РФ к 2030 году может вырасти до 150 тыс., что простимулирует эксплуатацию новых типов транспорта по транзитным дорогам (одна заправка на 100 км). Согласно стратегии Минэкономики РФ, первый этап транзитного развертывания заправок вдоль трассы М12 Москва - Нижний Новгород - Казань, далее соединение на Западный Китай. Рынок гибридных автомашин частного пользования уже достаточно большой в СНГ, в частности, азербайджанские дилеры завозят по 5-6 тысяч единиц в год. Таким образом, нужно продумать тему заправок на российско-азербайджанских трассах общего пользования, вдоль трассы "Кавказ".

Отсюда по-новому встает тема электроснабжения регионов и энергомостов.

Могут оказаться конструктивными предложения по созданию полигонов водородной энергетики, новые проекты в агронауке по поддержке развития производства экопродукции. Часть из них описана в недавно представленном плане правительства России "42 инициативы на 2021–2024 годы" стоимостью свыше 700 млрд рублей.

Одним словом, в наших двусторонних отношениях должно быть найдено место для нового "технологического предпринимательства", для реализации идей передовых инженерных школ.