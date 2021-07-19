Мамедов нанес знакомой многочисленные ножевые ранения

16 июля в правоохранительные органы города Баку поступила информация о том, что Айгюн Мирзоева получила многочисленные травмы, сообщили haqqin.az в прокуратуре Низаминского района.

Согласно информации, в ходе расследования было установлено, что знакомый потерпевшей Али Мамедов пытался убить Айгюн Мирзоеву, нанеся ей многочисленные ножевые ранения в ходе личного конфликта.

По факту в Прокуратуре Низаминского района возбуждено уголовное дело по статье УК 29, 120.1 (покушение на убийство).

Али Мамедов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

По факту проводится расследование.