Самый богатый человек посмотрит на Землю свысока

Это будет 11-минутное путешествие с Западном Техасе, близ Ван Хорна. Ожидается, что Безос пролетит около 100 км и таким образом осуществит первый в мире пилотный космический полет вместе с гражданским экипажем, пишут СМИ.

Миллиардер Джефф Безос во вторник, 20 июля, летит в космос на борту собственной ракеты и капсульной системы New Shepard.

Ракета имеет высоту 18 м и ширину 4 м. Это многоразовый космическый аппарат. Корабль поднимется на высоту около 76 км. Затем она сядет на Землю с помощью трех парашютов. Ракета-носитель также возвратится домой.

Кроме Безоса, в космос слетают его брат и исполнительный директор компании Марк Безос, 82-летняя женщина-пилот Уолли Фанк и 18-летный голландец Оливер Дэйман. Так, полет станет рекордным благодаря тому, что в космос полетят самый старший и самый молодой человек.