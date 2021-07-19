В Китае создали самый быстрый в мире наземный транспорт

Китайские разработчики создали первый в мире поезд на магнитной подушке, который может развивать скорость до 600 километров час. На данный момент реализованный проект считается самым быстрым наземным транспортным средством в мире, сообщает агентство «Синьхуа».

Скоростной поезд впервые показали после производства 20 июля в городе Циндао. Особенностью системы служит магнитная подвеска — поезд держится на рельсах силой магнитного поля и не касается поверхности во время движения. Технология позволяет минимизировать уровень шума. Подобные поезда также лучше передвигаются между зданий, так как «их минимальный радиус поворота вдвое меньше».

Проект с октября 2016 года полностью разрабатывался в Китае. Прототип создали в Циндао, а в июне 2020-го в Шанхае начались испытания конструкции. Разработка стала последним научно-техническим достижением страны в области железнодорожного транспорта.