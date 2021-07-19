Комментируя информацию о том, что Азербайджан готовится признать Турецкую Республику Северного Кипра, Эрдоган сказал: «В этом вопросе нет никаких сомнений. Мы постоянно обсуждаем это и с моим братом Ильхамом Алиевым».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с расширенной делегацией находится в Турецкой Республике Северного Кипра. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, сегодня, 20 июля, Эрдоган совершил праздничную молитву вместе с президентом Северного Кипра Эрсином Татаром в мечети Халяль Султан в Лефкоше, после чего ответил на вопросы журналистов.

А президент Северного Кипра Эрсин Татар сказал следующее: «Азербайджан для нас братская страна, ибо по существу его отношения с Турецкой Республикой являются и нашими братскими связями... В их сердцах и душе есть желание развивать отношения с Турецкой Республикой Северного Кипра».

Эрсин напомнил, что делегация Милли Меджлиса Азербайджана во главе с председателем парламентского комитета Самедом Сеидовым находится на Северном Кипре, и подчеркнул, что на встрече с азербайджанской делегацией он заявил: «Мы одна нация - три государства». «Думаю, всё идёт к этому», - добавил Татар.

Напомним, сегодня Эрдоган выступит в парламенте Северного Кипра и, как он сам выразился, объявит «приятный сюрприз туркам-киприотам». Предполагалось, что этот сюрприз будет связан с признанием Азербайджаном Северного Кипра. Делегация во главе с Самедом Сеидовым также в настоящее время находится в Лефкоше и принимает участие в праздновании Дня мира и свободы, отмечаемому 20 июля.