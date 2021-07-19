ВОЗ предостерегает туристов от посещения трех мест

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегает туристов по возможности воздержаться от посещения трех наиболее опасных мест туристов предостерегла.Как заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, путешественники должны избегать следующих эпидемиологически опасных пространств: замкнутых; закрытых; заполненных людьми.

Эксперт сформулировал принципы, которыми нужно руководствоваться на отдыхе, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией, пишут российские СМИ.

Кроме того, Клюге напомнил о важности оценки риска заражения ковидом с момента, как только турист переступил порог дома до самого прибытия.

Также представители организации заметили, что сделать поездки более безопасными, а рост заболевших снизить можно за счет прививки от инфекции.