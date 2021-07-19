Торговцев «паты» задержали в Ширване
Сотрудники Ширванского городского отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков, сообщили haqqin.az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно информации, задержаны жители города Ширван Нурлан Гадирли, Парвиз Гамбаров и Гюльнар Агаева, занимавшиеся продажей психотропных веществ - метамфетамина (в среде пользователей наркотиками известен как «паты», «шюше») и героина.
Во время личного досмотра задержанных было обнаружено большое количество метамфетамина и героина. Ведется расследование.