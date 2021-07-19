В Шуше отметили праздник Гурбан
По случаю праздника Гурбан в Шуше состоялось торжественное мероприятие с участием военнослужащих азербайджанской армии.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, вначале минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов Первой Карабахской и Отечественной войн, прозвучал Государственный гимн Азербайджана.
Выступивший на праздничном мероприятии командующий составом передал военнослужащим праздничные поздравления Верховного Главнокомандующего и Министра обороны.
С участием военнослужащих состоялись церемония заклания жертвенных животных, были накрыты праздничные столы.
Праздничная церемония завершилась торжественным прохождением личного состава по городу.