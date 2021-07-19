Главный тренер «Олимпиакоса»: «Нефтчи» - сильная команда с универсальными футболистами»

«Мы хорошо готовы, и с каждым днем наше состояние улучшается, - говорит португальский специалист. – Все идет по плану. Очень рады, что завтра болельщики будут на стадионе. Это крайне важно. Их поддержка нам поможет.

Мы изучили «Нефтчи». У команды сильные игроки, есть и универсальные футболисты. Относимся к сопернику с большим уважением, но сделаем все, чтобы победить».