Главный тренер «Олимпиакоса»: «Нефтчи» - сильная команда с универсальными футболистами»
Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Педру Мартинш и футболист Андреас Бухалакис провели пресс-конференцию, посвященную завтрашнему первому матчу 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против бакинского «Нефтчи», передает корреспондент haqqin.az из Афин.
«Мы хорошо готовы, и с каждым днем наше состояние улучшается, - говорит португальский специалист. – Все идет по плану. Очень рады, что завтра болельщики будут на стадионе. Это крайне важно. Их поддержка нам поможет.
Мы изучили «Нефтчи». У команды сильные игроки, есть и универсальные футболисты. Относимся к сопернику с большим уважением, но сделаем все, чтобы победить».
«Это будет серьезная игра, активно готовимся, - заявил Бухалакис. - Мы смотрели матчи «Нефтчи». Там сильные игроки. Есть очень хорошие нападающие».