Решением и.о. премьер-министар Никола Пашиняна первый заместитель начальника Генштаба Аршак Карапетян назначен первым замминистра обороны, сообщают армянские СМИ.

Ранее указом президента Аршак Карапетян был снят с должности замглавы Генштаба. Он теперь будет исполнять обязанности главы Минобороны вместо Вагаршака Арутюняна, покинувшего этот пост 20 июля.

Карапетян был назначен первым заместителем начальника Генштаба в апреле этого года. До этого он был советником Пашиняна по военным вопросам.

Аршак Карапетян был главой разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Армении во время апрельских боев 2016 года. После этих боевых действий тогдашний президент Серж Саргсян уволил Карапетяна вместе с остальным руководством Минобороны. Потому что деятельность управления Карапетяна фактически потерпела крах, и считалось, что разведка не узнала о подготовке азербайджанскими войсками контрудара.