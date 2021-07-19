ВОЗ о завершении пандемии: «Находимся в очень опасной ситуации»

Мир все больше отдаляется от завершения пандемии COVID-19. Это, в частности связано с появлением новых штаммов коронавируса, недостатком вакцин и несоблюдением ограничительных мер, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, пишет «Голос Америки».

«Мы находимся в очень опасной ситуации. Ситуация становится все более и более сложной, и мы все больше отдаляемся от завершения этой пандемии, чем могло бы быть в настоящее время», - считает специалист ВОЗ.

По ее мнению, пандемия будет продолжаться из-за возникновения новых COVID-штаммов, смешивания социальных групп, несоблюдения профилактических мер, нехватки вакцин против коронавируса.

За последнюю неделю число новых случаев заболевания коронавирусом в мире увеличилось на 11,5%, количество смертей из-за инфекции выросло на 1%, подчеркнула Керхове, добавив, что на прошлой неделе в Европе зафиксировано на 21% больше COVID-случаев, в западной части Тихого океана число инфицированных выросло на 30%.