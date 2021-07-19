Телефонные переговоры Байрамова и Джавада Зарифа

20 июля состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран Джейхуном Байрамовым и Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МИД, министры поздравили друг друга с праздником Гурбан байрамы и пожелали нашим народам и странам мира безопасности и процветания.

Министры также обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.