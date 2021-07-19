С Ереваном как с младшим братом, с Баку как с равным партнером

Мамед Эфендиев, отдел экономики

Значимость азербайджанского газа для Европы вновь подчеркнул президент Ильхам Алиев в ходе совместной с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем пресс-конференции в Баку.

Поставки азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) потребителям в страны - члены Евросоюза: Италию, Грецию и Болгарию начались 31 декабря 2020 года. Ежегодный объем поставок газа в Европу предусмотрен на уровне 10 млрд кубометров. И до конца года Азербайджан планировал ранее поставить в Европу в целом 5-5,5 млрд кубометров газа.

глава государства заверил Мишеля, что объем экспорта азербайджанского газа в Европу будет расти

Но глава государства заверил Мишеля, что объем экспорта азербайджанского газа в Европу будет расти. По его словам, с начала текущего года Азербайджан уже экспортировал в эти страны-члены ЕС более 3 млрд кубометров природного газа. Но впереди еще почти полгода, а объемы поставок растут с каждым днем. И это дает основание утверждать, что при желании Азербайджан сможет поставить в Европу значительно больше запланированных ранее объемов. А если учесть, как сильно возрос в последнее время спрос на газ в Европе, то легко можно догадаться, что в Италии, Греции и Болгарии будут лишь рады дополнительным объемам «голубого топлива» из Азербайджана.

ежегодный объем поставок азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу потребителям в страны - члены Евросоюза: Италию, Грецию и Болгарию предусмотрен на уровне 10 млрд кубометров.

На таком фоне слова главы государства о том, что завершение проекта «Южного газового коридора» (ЮГК) стало исторически важным событием, заставляют глубоко призадуматься: а для кого – для Азербайджана или для Европы? Конечно, Азербайджан, наращивая добычу и экспорт газа в Европу, обеспечит надежный приток больших объемов газодолларов в страну в течение не одного десятилетия. Но президент подчеркивает, что ЮГК – это проект энергетической безопасности. А это уже относится к европейской стороне – свою энергобезопасность мы давно обеспечили.

На протяжении 15 лет Азербайджан уже доказал, что является надежным поставщиком сырой нефти европейским потребителям. А теперь впридачу и газ получил свободный доступ в регион. Правда, многие недруги нашей страны до сих пор пытаются приуменьшить значимость этого фактора, мол, газа у Азербайджана недостаточно для европейского рынка. Но, помилуйте, Баку и не пытается взвалить на себя такую непосильную задачу, как обеспечение газом всех стран ЕС. Здесь и до Азербайджана было достаточно конкурентов, упорная борьба, которая не прекращается, идет за отдельные сегменты этого рынка. И Баку взялся ли за обеспечение спроса потребителей лишь Юго-Восточной Европы.

А что касается запасов азербайджанского газа, то и здесь Ильхам Алиев не оставляет места для сомнений. По его словам, доказанные запасы газа в стране превышают объем в 3 трлн кубометров. Таких объемов хватит, чтобы полностью обеспечить потребности самого Азербайджана и европейских потребителей на сотни лет. Вот Баку и ищет сегодня пути для расширения масштабов сегодняшних поставок. И если сегодня, кроме стран-транзитеров - Грузии и Турции, азербайджанским газом пользуются лишь три члена ЕС, то завтра, когда позволят добыча и мощность ТАР, их число значительно возрастет.

в Баку переговоры шли на равных. ЕС – близкий партнер Азербайджана

Неслучайно консорциум TAP AG уже сегодня предлагает три сценария расширения пропускной способности трубопровода. По словам коммерческого директора консорциума Марии Савовой, это ограниченное расширение (около 14,4 млрд кубометров в год), частичное расширение (около 17,1 млрд кубометров в год) и полное расширение (около 20 млрд кубометров в год). И потенциал страны как поставщика газа, безусловно, будет увеличиваться, что откроет больше возможностей для нее, экспортеров, а также транзитных стран и потребителей. Потому что азербайджанский газ - это не только новый маршрут, но и новый источник, что делает проект ЮГК настоящим проектом энергетической безопасности.

Это прекрасно понимает и Мишель, который интересным образом охарактеризовал отношения между сторонами. «Мы понимаем, что партнерство между ЕС и Азербайджаном не является сотрудничеством, опирающимся в основном на финансовую поддержку. Напротив, это партнерство, основанное на желании проводить совместную работу, инновациях, технологическом обмене и экономическом сотрудничестве. Именно в этом духе два признанных ЕС с точки зрения экономического развития приоритета – изменение климата и цифровая революция - должны лежать в основе начатых нами проектов», - сказал он.

В этом, пожалуй, и кроется вся разница между его заявлениями в Ереване и Баку. В первой столице все его выступления носили односторонний характер, направленные исключительно на варианты оказания ЕС помощи Армении, обретшей нового старшего брата в лице Брюсселя.

А в Баку переговоры шли на равных. ЕС – близкий партнер Азербайджана. Почти 40% торговли страна ведет с ЕС, в прошлом году торговый оборот между ними составил почти 9,5 млрд долларов. При этом экспорт Азербайджана в государства-члены ЕС составляет 6,8 млрд долларов США. В стране работают более 1700 компаний из ЕС, с девятью европейскими странами подписаны или приняты документы о стратегическом партнерстве. То есть треть государств-членов ЕС считают Азербайджан стратегическим партнером, что создает дополнительные возможности для сотрудничества. И энергобезопасность – лишь важная часть двусторонней повестки дня. Азербайджан же делает все для ее обеспечения.