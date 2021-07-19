С Ереваном как с младшим братом, с Баку как с равным партнером
Значимость азербайджанского газа для Европы вновь подчеркнул президент Ильхам Алиев в ходе совместной с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем пресс-конференции в Баку.
Поставки азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) потребителям в страны - члены Евросоюза: Италию, Грецию и Болгарию начались 31 декабря 2020 года. Ежегодный объем поставок газа в Европу предусмотрен на уровне 10 млрд кубометров. И до конца года Азербайджан планировал ранее поставить в Европу в целом 5-5,5 млрд кубометров газа.
Но глава государства заверил Мишеля, что объем экспорта азербайджанского газа в Европу будет расти. По его словам, с начала текущего года Азербайджан уже экспортировал в эти страны-члены ЕС более 3 млрд кубометров природного газа. Но впереди еще почти полгода, а объемы поставок растут с каждым днем. И это дает основание утверждать, что при желании Азербайджан сможет поставить в Европу значительно больше запланированных ранее объемов. А если учесть, как сильно возрос в последнее время спрос на газ в Европе, то легко можно догадаться, что в Италии, Греции и Болгарии будут лишь рады дополнительным объемам «голубого топлива» из Азербайджана.
На таком фоне слова главы государства о том, что завершение проекта «Южного газового коридора» (ЮГК) стало исторически важным событием, заставляют глубоко призадуматься: а для кого – для Азербайджана или для Европы? Конечно, Азербайджан, наращивая добычу и экспорт газа в Европу, обеспечит надежный приток больших объемов газодолларов в страну в течение не одного десятилетия. Но президент подчеркивает, что ЮГК – это проект энергетической безопасности. А это уже относится к европейской стороне – свою энергобезопасность мы давно обеспечили.
На протяжении 15 лет Азербайджан уже доказал, что является надежным поставщиком сырой нефти европейским потребителям. А теперь впридачу и газ получил свободный доступ в регион. Правда, многие недруги нашей страны до сих пор пытаются приуменьшить значимость этого фактора, мол, газа у Азербайджана недостаточно для европейского рынка. Но, помилуйте, Баку и не пытается взвалить на себя такую непосильную задачу, как обеспечение газом всех стран ЕС. Здесь и до Азербайджана было достаточно конкурентов, упорная борьба, которая не прекращается, идет за отдельные сегменты этого рынка. И Баку взялся ли за обеспечение спроса потребителей лишь Юго-Восточной Европы.
А что касается запасов азербайджанского газа, то и здесь Ильхам Алиев не оставляет места для сомнений. По его словам, доказанные запасы газа в стране превышают объем в 3 трлн кубометров. Таких объемов хватит, чтобы полностью обеспечить потребности самого Азербайджана и европейских потребителей на сотни лет. Вот Баку и ищет сегодня пути для расширения масштабов сегодняшних поставок. И если сегодня, кроме стран-транзитеров - Грузии и Турции, азербайджанским газом пользуются лишь три члена ЕС, то завтра, когда позволят добыча и мощность ТАР, их число значительно возрастет.
Неслучайно консорциум TAP AG уже сегодня предлагает три сценария расширения пропускной способности трубопровода. По словам коммерческого директора консорциума Марии Савовой, это ограниченное расширение (около 14,4 млрд кубометров в год), частичное расширение (около 17,1 млрд кубометров в год) и полное расширение (около 20 млрд кубометров в год). И потенциал страны как поставщика газа, безусловно, будет увеличиваться, что откроет больше возможностей для нее, экспортеров, а также транзитных стран и потребителей. Потому что азербайджанский газ - это не только новый маршрут, но и новый источник, что делает проект ЮГК настоящим проектом энергетической безопасности.
Это прекрасно понимает и Мишель, который интересным образом охарактеризовал отношения между сторонами. «Мы понимаем, что партнерство между ЕС и Азербайджаном не является сотрудничеством, опирающимся в основном на финансовую поддержку. Напротив, это партнерство, основанное на желании проводить совместную работу, инновациях, технологическом обмене и экономическом сотрудничестве. Именно в этом духе два признанных ЕС с точки зрения экономического развития приоритета – изменение климата и цифровая революция - должны лежать в основе начатых нами проектов», - сказал он.
В этом, пожалуй, и кроется вся разница между его заявлениями в Ереване и Баку. В первой столице все его выступления носили односторонний характер, направленные исключительно на варианты оказания ЕС помощи Армении, обретшей нового старшего брата в лице Брюсселя.
А в Баку переговоры шли на равных. ЕС – близкий партнер Азербайджана. Почти 40% торговли страна ведет с ЕС, в прошлом году торговый оборот между ними составил почти 9,5 млрд долларов. При этом экспорт Азербайджана в государства-члены ЕС составляет 6,8 млрд долларов США. В стране работают более 1700 компаний из ЕС, с девятью европейскими странами подписаны или приняты документы о стратегическом партнерстве. То есть треть государств-членов ЕС считают Азербайджан стратегическим партнером, что создает дополнительные возможности для сотрудничества. И энергобезопасность – лишь важная часть двусторонней повестки дня. Азербайджан же делает все для ее обеспечения.