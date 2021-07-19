С Ереваном как с младшим братом, с Баку как с равным партнером

Мамед Эфендиев, отдел экономики 19:05

Значимость азербайджанского газа для Европы вновь подчеркнул президент Ильхам Алиев в ходе совместной с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем пресс-конференции в Баку. Поставки азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) потребителям в страны - члены Евросоюза: Италию, Грецию и Болгарию начались 31 декабря 2020 года. Ежегодный объем поставок газа в Европу предусмотрен на уровне 10 млрд кубометров. И до конца года Азербайджан планировал ранее поставить в Европу в целом 5-5,5 млрд кубометров газа.

Но глава государства заверил Мишеля, что объем экспорта азербайджанского газа в Европу будет расти. По его словам, с начала текущего года Азербайджан уже экспортировал в эти страны-члены ЕС более 3 млрд кубометров природного газа. Но впереди еще почти полгода, а объемы поставок растут с каждым днем. И это дает основание утверждать, что при желании Азербайджан сможет поставить в Европу значительно больше запланированных ранее объемов. А если учесть, как сильно возрос в последнее время спрос на газ в Европе, то легко можно догадаться, что в Италии, Греции и Болгарии будут лишь рады дополнительным объемам «голубого топлива» из Азербайджана.

На таком фоне слова главы государства о том, что завершение проекта «Южного газового коридора» (ЮГК) стало исторически важным событием, заставляют глубоко призадуматься: а для кого – для Азербайджана или для Европы? Конечно, Азербайджан, наращивая добычу и экспорт газа в Европу, обеспечит надежный приток больших объемов газодолларов в страну в течение не одного десятилетия. Но президент подчеркивает, что ЮГК – это проект энергетической безопасности. А это уже относится к европейской стороне – свою энергобезопасность мы давно обеспечили. На протяжении 15 лет Азербайджан уже доказал, что является надежным поставщиком сырой нефти европейским потребителям. А теперь впридачу и газ получил свободный доступ в регион. Правда, многие недруги нашей страны до сих пор пытаются приуменьшить значимость этого фактора, мол, газа у Азербайджана недостаточно для европейского рынка. Но, помилуйте, Баку и не пытается взвалить на себя такую непосильную задачу, как обеспечение газом всех стран ЕС. Здесь и до Азербайджана было достаточно конкурентов, упорная борьба, которая не прекращается, идет за отдельные сегменты этого рынка. И Баку взялся ли за обеспечение спроса потребителей лишь Юго-Восточной Европы. А что касается запасов азербайджанского газа, то и здесь Ильхам Алиев не оставляет места для сомнений. По его словам, доказанные запасы газа в стране превышают объем в 3 трлн кубометров. Таких объемов хватит, чтобы полностью обеспечить потребности самого Азербайджана и европейских потребителей на сотни лет. Вот Баку и ищет сегодня пути для расширения масштабов сегодняшних поставок. И если сегодня, кроме стран-транзитеров - Грузии и Турции, азербайджанским газом пользуются лишь три члена ЕС, то завтра, когда позволят добыча и мощность ТАР, их число значительно возрастет.