Во Франции предупреждают о тяжелом периоде пандемии

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что стране в ближайшее время предстоит пережить тяжелый период пандемии COVID-19. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Нашу страну ожидает трудный период. Именно поэтому нам следует решительно действовать и принимать правильные решения», — подчеркнул премьер в ходе встречи с депутатами Национального собрания от правящей партии «Республика на марше».

Кастекс добавил, что «следует самым решительным образом пресекать существующий ряд практик, которые содействуют распространению вируса».

Законопроект, который будет обсуждаться в парламенте, в этой связи предусматривает крупные штрафы для руководства организаций, где нарушаются противовирусные правила, а также допускает увольнение медицинских работников, отказывающихся вакцинироваться.