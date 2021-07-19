Бывшие сотрудники WhatsApp запустили новую соцсеть HalloApp

Бывшие сотрудники компании WhatsApp Нирадж Арора и Майкл Донохью запустили новую социальную сеть HalloApp для общения с "реальными друзьями и знакомыми в цифровой среде". Об этом сообщили создатели приложения на его сайте.

Пользователи смогут ограничить свой круг общения и ленту новостей благодаря тому, что в HalloApp "добавить в друзья" получится только людей из собственной телефонной книги. В этой соцсети нет ни лайков, ни подписчиков, в ней отсутствуют реклама и алгоритмы для подбора контента. Приложение с понедельника доступно для скачивания в магазинах Google Play и AppStore, передает ТАСС.

Интерфейс приложения HalloApp состоит из четырех вкладок: лента новостей и постов друзей, групповые чаты, индивидуальные чаты и настройки. Возможно, в будущем создатели приложения планируют извлечь из него прибыль путем введения платной подписки, отмечает The Verge.

Нирадж Арора и Майкл Донохью занимали ключевые позиции в WhatsApp до и после ее приобретения компанией Facebook. Арора занимал пост директора по развитию бизнеса и был одним из ответственных за сделку с Facebook. Донохью исполнял обязанности технического директора компании в течение почти девяти лет.