Путин поблагодарил Ильхама Алиева за компромисс обновлено
В ходе встречи между президентами Азербайджана и России Владимир Путин поблагодарил Ильхама Алиева за нахождение компромиссных решений по Карабаху.
Кроме того глава российского государства заявил, что экономические отношения России и Азербайджана восстанавливаются после пандемии.
Президент Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что Азербайджан настроен на то, чтобы период после конфликта вокруг Карабаха протекал максимально безболезненно.
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Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина.
В Московском международном аэропорту Внуково-2 президента Ильхама Алиева встретили заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и другие официальные лица, сообщает АзерТАдж.
В настоящее время проходит встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Российской Федерации Владимира Путина.