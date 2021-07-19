В ходе встречи между президентами Азербайджана и России Владимир Путин поблагодарил Ильхама Алиева за нахождение компромиссных решений по Карабаху.

Кроме того глава российского государства заявил, что экономические отношения России и Азербайджана восстанавливаются после пандемии.

Президент Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что Азербайджан настроен на то, чтобы период после конфликта вокруг Карабаха протекал максимально безболезненно.