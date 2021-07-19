Блок Кочаряна решил «продолжить борьбу в стенах парламента»

Блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна, набравший на прошедших в стране в июне парламентских выборах более 20% голосов, принял решение не отказываться от депутатских мандатов и «продолжить борьбу в стенах парламента». Соответствующее заявление опубликовано на странице блока в Facebook.

«Блок «Армения», выполнив ожидания 270 тыс. граждан, которые за нас проголосовали, принял решение занять места в парламенте, взяв на себя ответственность продолжить борьбу в Национальном собрании», - говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.

Накануне Кочарян заявил, что не будет получать депутатский мандат, однако, по его словам, отказ от работы в парламенте не означает прекращение борьбы. Он остается руководителем блока «Армения». Сразу после выборов оппозиционное движение рассматривало вариант бойкотирования работы парламента путем отказа от мандатов.

Ранее Конституционный суд (КС) признал внеочередные выборы, прошедшие 20 июня, действительными.