Пашинян отказался от депутатского мандата

Секретарь Центризберкома Армении Армен Смбатян сообщил, что 18 кандидатов в депутаты парламента отказались от своих мандатов, в том числе лидер партии "Гражданский договор", и. о. премьер-министра Никол Пашинян. Список Смбатян опубликовал во вторник на своей странице в Facebook, передает ТАСС.

16 кандидатов представляют партию "Гражданский договор". Помимо Пашиняна от мандата отказался также спикер парламента Арарат Мирзоян. Два кандидата, отказавшихся работать в парламенте, представляют блок "Армения", одним из них является его лидер Роберт Кочарян.