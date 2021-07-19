За минувшие сутки в Азербайджане выявлен 251 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана, 79 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

Скончавшихся за минувшие сутки нет.

Всего в Азербайджане выявлено 338 837 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 331 429 человек благополучно прошли лечение, 4 994 пациента клиник скончались. Лечение 2 414 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране проведено 3 929 320 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8 479 - за минувшие сутки.