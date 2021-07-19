Названа лучшая авиакомпания мира

Австралийское агентство AirlineRatings.com, специализирующееся на оценке безопасности и качества услуг пассажирских авиаперевозок, представило ежегодный рейтинг лучших авиакомпаний мира.

«Коммерсант» пишет, что авиаперевозчики оценивались по целому ряду критериев, в том числе по отзывам о них пассажиров, ассортименту предлагаемых услуг, возрасту воздушного парка, а также, учитывая ситуацию в мире, мерам, принимаемым авиакомпаниями в условия пандемии COVID-19.

По оценкам экспертов AirlineRatings.com, лучшей в нынешнем году стала авиакомпания Qatar Airways, которая сместила с первого места многолетнего лидера Air New Zealand. В числе аргументов в пользу катарского авиаперевозчика эксперты назвали: введение новых продуктов для пассажиров, высокое качество обслуживания в полете, инновационность, а также то, что авиакомпания старалась не останавливать перевозки в период пандемии.

Air New Zealand переместилась на второе место. В топ-10 рейтинга также вошли: Singapore Airlines, Qantas, Emirates, Cathay Pacific, Virgin Atlantic, United Airlines, EVA Air, British Airways.