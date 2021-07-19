Принц Гарри получил аванс в $20 миллионов за скандальные мемуары

Герцог Сассекский выпустит уже ставшую скандальной книгу своих воспоминаний в издательстве Penguin Random House и уже получил многомиллионный аванс. Об этом сообщает Page Six.

По информации издания, принцу Гарри заплатили за мемуары не менее 20 миллионов долларов. Page Six утверждает, что внук Елизаветы II тайно работал над книгой воспоминаний в течение года. Его соавтором стал журналист, лауреат Пулитцеровской премии Джон Мерингер, якобы получивший за свою работу аванс в один миллион долларов.

19 июля принц Гарри заявил, что отдаст все доходы от книги на благотворительность, однако не уточнил, войдет ли в эту сумму аванс.

Сообщается, что книга еще не закончена. Дата выхода мемуаров предварительно запланирована на конец 2022 года. Кроме бумажной версии, будет выпущена аудиокнига.