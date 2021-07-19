В Японии не исключают риск отмены Олимпиады в последний момент

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто не исключает возможность отмены Игр в последнюю минуту, если количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 продолжит расти, сообщает Sky News.

"Мы не можем предвидеть, что будет с количеством случаев коронавируса. Мы продолжим обсуждение в случае резкого всплеска заболеваемости, - сказал Муто во вторник. - Мы согласились, что, исходя из ситуации с коронавирусом, проведем консультации... Если ситуация накалится, будем думать, что предпринять", передает Интерфакс.

По заявлению организаторов Олимпиады, с 1 июля было зарегистрировано 68 случаев заражения COVID-19 среди людей, аккредитованных для участия в Играх. Несколько спонсоров Игр отказались от участия в церемонии открытия, которая должна пройти в эту пятницу.

Олимпиада запланирована с 23 июля по 8 августа 2021 года. В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в Японии наибольшая часть спортивных мероприятий пройдет без зрителей, в том числе местных.