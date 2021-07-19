Самир Абасов: «Будем реалистами, все зависит от того, насколько нам позволит играть «Олимпиакос»

«Уже выходя на поле этого стадиона, понимаешь, против какого соперника мы будем завтра играть, - говорит Самир Абасов. - Много говорить об «Олимпиакосе» нет смысла. Этот клуб привык играть в Европе. Их игры в прошлом сезоне против лондонского «Арсенала» и других команд лишний раз показывают, что это за клуб.

У «Олимпиакоса» очень качественные игроки, сильная команда. Но мы спокойны, понимаем, против кого будем играть, какие игроки нам будут противостоять.

По сравнению с играми с тбилисским «Динамо» мы постепенно приходим в себя и с физической точки зрения, и с точки зрения игры. Мы давно не играли в Лиге чемпионов. Завтра это будет для нас большой опыт. Следующие наши соперники в этом или в другом турнире могут быть слабее «Олимпиакоса». Игры с греками нам помогут в будущем.

Примерно понятно, по какому сценарию завтра пойдет игра. В матчах против такой опытной команды важно то, какую игру предъявит нам соперник. Мы должны быть психологически стойкими, чтобы выдержать.

Давайте будем реалистами: все зависит от того, насколько нам позволит играть «Олимпиакос». От этого мы и будем плясать. Ошибки, допущенные в играх с грузинами, могут плачевно завершиться для нас, если мы так же будем ошибаться с «Олимпиакосом».