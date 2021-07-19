Самир Абасов: «Будем реалистами, все зависит от того, насколько нам позволит играть «Олимпиакос»
В Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис» прошла пресс-конференция главного тренера «Нефтчи» Самира Абасова и защитника Мамаду Мбоджа, посвященная завтрашнему матчу Лиги чемпионов с «Олимпиакосом», передает корреспондент haqqin.az из Греции.
«Уже выходя на поле этого стадиона, понимаешь, против какого соперника мы будем завтра играть, - говорит Самир Абасов. - Много говорить об «Олимпиакосе» нет смысла. Этот клуб привык играть в Европе. Их игры в прошлом сезоне против лондонского «Арсенала» и других команд лишний раз показывают, что это за клуб.
У «Олимпиакоса» очень качественные игроки, сильная команда. Но мы спокойны, понимаем, против кого будем играть, какие игроки нам будут противостоять.
По сравнению с играми с тбилисским «Динамо» мы постепенно приходим в себя и с физической точки зрения, и с точки зрения игры. Мы давно не играли в Лиге чемпионов. Завтра это будет для нас большой опыт. Следующие наши соперники в этом или в другом турнире могут быть слабее «Олимпиакоса». Игры с греками нам помогут в будущем.
Примерно понятно, по какому сценарию завтра пойдет игра. В матчах против такой опытной команды важно то, какую игру предъявит нам соперник. Мы должны быть психологически стойкими, чтобы выдержать.
Давайте будем реалистами: все зависит от того, насколько нам позволит играть «Олимпиакос». От этого мы и будем плясать. Ошибки, допущенные в играх с грузинами, могут плачевно завершиться для нас, если мы так же будем ошибаться с «Олимпиакосом».
Будут ли еще трансферы? Два трансфера, которые мы совершили, готовились заранее. Сейчас же переговоров не ведем, поэтому в ближайшую неделю усиление не планируется. Мы нуждаемся еще в игроках. Трансферы не окончены. Ищем нападающего, хотим укрепить и другие позиции. Чем раньше усилимся, тем лучше.
Если говорить о новичках, то Ромен Баск готов лучше, чем Уго Басто, потому что тренировался со своим предыдущим клубом. Баск неплохо проявил себя на тренировках. Будет ли он играть завтра в основе – решим за оставшееся до матча время.
Что касается Уго, то он тренировался только индивидуально и это сейчас заметно.
Удастся ли нам вернуться в Баку с шансами на выход в следующий раунд Лиги чемпионов или ответная игра превратится в формальность? Очень даже реально, что шансы у нас останутся. Мы в это верим.
Мы изучали соперника. Смотрели их игры в контрольных матчах. «Олимпиакос» играл против хороших соперников. У них хорошая обойма игроков.
Если вдруг вернемся в Баку с формальными шансами, то даже в таком случае наберемся опыта перед следующими играми. Но мы сделаем все, чтобы перед вторым матчем у нас оставались шансы.
Я спокоен и хочу передать свое спокойствие команде. Мы знали, что против «Динамо» будет сложно. На нас довлело то, что можем не пройти. В Азербайджане многие считали, что мы обязаны проходить тбилисцев. Перед играми с «Динамо» мы прошли не очень хороший сбор перед. Были проблемы, и на этом фоне мы отправились на матч в Тбилиси».
Мамаду Мбодж сказал следующее: «Мы знаем, зачем приехали сюда. Хорошо подготовились, постараемся завтра показать хорошую игру. Это футбол. Иногда случаются ошибки. Я надеюсь, что завтра вы увидите Мбоджа сильнее, чем вы привыкли видеть. На днях мы усилились двумя игроками. Я думаю, они нам помогут добиться наших целей».