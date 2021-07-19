В США пообещали Кубе санкции

В Госдепе пообещали Кубе санкции, с помощью которых Вашингтон намерен привлечь власти страны к ответственности. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, его цитирует ТАСС.

По словам Прайса, США будут привлекать к ответственности «кубинский режим» за «нарушения прав человека» на фоне протестов в стране.

«Это включает в себя усилия, направленные на то, чтобы создать международное давление против нарушений, которые допускает режим, введение санкций против тех, кто несет ответственность за насилие, за репрессии, которые последовали за недавними мирными протестами», — пояснил Прайс.