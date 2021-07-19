Диетолог рассказала, как избежать развития сахарного диабета
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала правила питания, чтобы снизить риск развития сахарного диабета, передает «Известия».
По ее словам, самой главной причиной развития болезни является присутствие в рационе быстрых углеводов.
«Это все виды белой пшеничной муки, все продукты, которые содержат добавленный сахар, все виды полуфабрикатов быстрого приготовления, каши быстрого приготовления, хлопья и мюсли», — пояснила Макиша.
Диетолог напомнила, что риск возникновения сахарного диабета возрастает после 40 лет. Кроме того, в зоне риска находятся люди с лишним весом.
«Можно с уверенностью сказать, что диабетом может заболеть каждый, кто не следит за питанием и имеет лишний вес», — добавила врач.
Она подчеркнула, что диабет зачастую развивается при проблемах с поджелудочной железой, когда организм либо не вырабатывает достаточное количество инсулина, либо не может эффективно его использовать.
Макиша рассказала, что выявить болезнь можно, обратив внимание на ноги. О диабете могут свидетельствовать боли в костях ног, язвы, грибковые поражения и трудности работы нижних конечностей.