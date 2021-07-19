В Goldman Sachs прогнозируют падение спроса на нефть из-за «дельты»

Рост числа инфицированных «дельта»-штаммом коронавируса в мире может привести к тому, что мировой спрос на нефть упадет на 1 млн баррелей в сутки. Об этом предупреждают в американском инвестбанке Goldman Sachs.

Аналитики допускают, что давление на спрос из-за роста числа заболевших может продлиться пару месяцев, а сокращение может быть и меньше, если вакцинация снизит число госпитализаций на развивающихся рынках, сообщает РБК.