В Goldman Sachs прогнозируют падение спроса на нефть из-за «дельты»
Рост числа инфицированных «дельта»-штаммом коронавируса в мире может привести к тому, что мировой спрос на нефть упадет на 1 млн баррелей в сутки. Об этом предупреждают в американском инвестбанке Goldman Sachs.
Аналитики допускают, что давление на спрос из-за роста числа заболевших может продлиться пару месяцев, а сокращение может быть и меньше, если вакцинация снизит число госпитализаций на развивающихся рынках, сообщает РБК.
В III квартале Goldman Sachs прогнозирует дефицит на рынке нефти в 1,5 млн баррелей в сутки (предыдущая оценка — 1,9 млн).
В начале недели на рынке происходили распродажи. Нефть дешевела на фоне заключения сделки ОПЕК+ по наращиванию добычи на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц с августа и опасений инвесторов из-за ухудшения ситуации с COVID-19, которое может замедлить восстановление мировой экономики и, соответственно, снизить спрос на нефть.
В понедельник, 19 июля, баррель Brent подешевел почти на $5, опустившись ниже $69 впервые с конца мая. 20 июля цены стабилизировались — сентябрьский фьючерс Brent стоил $68,77 за баррель, американская WTI с поставкой в августе — $66,75.