Полетевшему в космос миллиардеру сказали, что 41 млн человек в мире на грани голода
Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли поздравил основателя Amazon и космической компании Blue Origin, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса с полетом в космос, но при этом призвал его обратить свое внимание на проблему голода на планете. Об этом Бизли написал на своей странице в Twitter.
.@JeffBezos, you have proven over and over that anything is possible when you set your heart and mind to it. As you saw from space, earth is a special place. 41 million people are on the brink of famine. I need your help. We need you help. Together, I know we can! #SpaceForBoth https://t.co/wS0vhriz1W— David M. Beasley (@dbeasley1) July 20, 2021
«Джефф Безос, Blue Origin, мои огромнейшие поздравления сегодня! Могу только догадываться, как невероятно это было — увидеть нашу планету сверху. Мы все одно человечество. Небеса больше не предел! А теперь давайте вместе покончим с голодом! Ты нужен Земле», — написал Бизли, его цитирует «Лента.ру».
Бизли добавил, что Безос в очередной раз доказал, что можно достичь всего, если человек настроен на успех сердцем и разумом. Он напомнил, что сейчас на Земле 41 миллион человек находится на грани голода, и призвал Джеффа Безоса помочь бороться с этой тенденцией.