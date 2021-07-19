Полетевшему в космос миллиардеру сказали, что 41 млн человек в мире на грани голода

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли поздравил основателя Amazon и космической компании Blue Origin, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса с полетом в космос, но при этом призвал его обратить свое внимание на проблему голода на планете. Об этом Бизли написал на своей странице в Twitter.

«Джефф Безос, Blue Origin, мои огромнейшие поздравления сегодня! Могу только догадываться, как невероятно это было — увидеть нашу планету сверху. Мы все одно человечество. Небеса больше не предел! А теперь давайте вместе покончим с голодом! Ты нужен Земле», — написал Бизли, его цитирует «Лента.ру».

Бизли добавил, что Безос в очередной раз доказал, что можно достичь всего, если человек настроен на успех сердцем и разумом. Он напомнил, что сейчас на Земле 41 миллион человек находится на грани голода, и призвал Джеффа Безоса помочь бороться с этой тенденцией.