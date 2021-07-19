Спецпредставитель президента Узбекистана Исматулла Иргашев в интервью haqqin.az: «Талибы не удержат крупные города»

Ситуация в Афганистане стремительно деградирует. Поспешный вывод войск США лишь обострил противоборство враждующих сторон – официального Кабула и его оппонентов из радикального движения «Талибан». Поэтому тема Афганистана стала центральной на представительной международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», в которой приняли участие президент Афганистана Ашраф Гани, премьер-министр Пакистана Имран Хан, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и главы МИД более чем 20 стран Центральной и Южной Азии.

- Ситуация в Афганистане довольно напряженная, официальная власть потеряла контроль над частью территорий страны. Как вы считаете, сможет ли «Талибан» стать главной политической силой в Афганистане и каковы шансы у Гани удержаться в кресле президента?

- "Талибан" контролирует ряд регионов, но не заходит в крупные города. И этому есть причина. Скорее всего талибы не смогут удержать их. Что же касается Ашрафа Гани, то его положение все еще устойчивое. В ходе конференции он заявил, что готов сесть за стол переговоров с руководством движения «Талибан» и обсуждать будущее Афганистана.

- «Талибан» - это все-таки неоднородная сила. На какое крыло вы ориентируетесь и с кем есть резон вести переговоры?

- Руководство движения «Талибан», в частности ее политический офис в Дохе, заявляет о своей однородности и о том, что принимаемые решения обязательны для всех членов движения.

Мы имеем одинаково ровные контакты со всеми внутриполитическими афганскими силами и не отдаем предпочтения кому-либо. Поэтому наше нейтральное отношение и искреннее желание содействовать прочному миру в Афганистане вызывают уважение со стороны всех афганцев. И этим мы дорожим.

Все наши действия направлены на поддержание ровных отношений без вмешательства во внутренние дела Афганистана. Нужно обеспечить инклюзивность мирного процесса. Если мы будем ориентироваться на те или иные силы, на то или иное крыло, мы этого уже не сможем обеспечить и не сможем быть честными, нейтральными в деле установления мира в Афганистане.

- На полях конференции представители четырех стран договорились о создании новой диалоговой площадки. Ташкент может стать этой площадкой?

- Площадка в Ташкенте возникла по предложению самих афганцев. Когда запускался мирный процесс и первые контакты между противоборствующими сторонами, сами афганцы предложили Узбекистан и Ташкент в качестве идеальной площадки для осуществления мирного политического процесса. Потому что Узбекистан является давним историческим соседом Афганистана, очень близок в обычаях, традициях, культуре и по образу жизни к афганцам. Но еще раз говорю: Узбекистан всегда воздерживался от вмешательства в дела других стран, особенно своего соседа Афганистана. Какой будет площадка — это второй вопрос. Для нас самое главное — успешное осуществление мирного процесса и достижение мира.

- Какие позитивные моменты можно отметить по итогам выступлений на конференции?

- Один из главных позитивных моментов в том, что лидеры Афганистана, Пакистана и Узбекистана обозначили нацеленность на развитие региональной взаимосвязанности и практически объявили готовность, а также подчеркнули важность интеграции стран региона в эту концепцию взаимосвязанности. Говорилось о необходимости восстановления исторических торговых путей, которые издревле связывали страны Южной и Центральной Азии. Каждое из государств имеет огромный экономический потенциал. Что же предлагается? Стратегия заключается в том, чтобы превратить Афганистан в мост, который соединит два важных региона — Центральную и Южную Азию. Эта инициатива предполагает, что Афганистан станет неотделимой частью Центральноазиатского региона. Именно так себя афганцы сейчас ощущают.

— Идет ли речь о новой послевоенной стратегии?

— Я бы сказал так: поднимаемые и обсуждаемые на этой международной конференции вопросы связаны именно с возрождением национальной экономики Афганистана. Это путь, который обеспечит решение очень важных социально-экономических вопросов в постконфликтный период.

То есть речь будет идти, как вы понимаете, о реинтеграции бывших боевиков в мирную жизнь, о возвращении миллионов афганцев, находящихся на чужбине... И премьер-министр Пакистана Имран Хан говорил, что более 3 миллионов афганцев находятся на территории Пакистана. Их необходимо обустроить – обеспечить работой, едой и всем необходимым для жизни на родине. Поэтому вопрос постконфликтного обустройства Афганистана является еще одним важным направлением сегодняшнего форума.

Я думаю, что предлагаемые Узбекистаном большие инфраструктурные проекты, такие как ЛЭП «Сурхан — Пули-Хумри» или строительство железной дороги «Кабульский коридор», которую Имран Хан назвал очень своевременным и важным проектом, способным изменить весь регион... и Центральную и Южную Азию. Создание рабочих мест, предприятий, заводов и фабрик на территории Афганистана, я уверен, будет в ближайшей перспективе. Сегодняшняя конференция создает условия для того, чтобы движение товаров, услуг, людей и инвестиций стало свободным. Без этого постконфликтное обустройство Афганистана практически невозможно.

- Будет ли Узбекистан разрешать движение товаров и людей через те территории, которые находятся под контролем "Талибана"? Например, если талибы возьмут город Хайратон, будет ли он открыт для движения грузов из Узбекистана?

- Сейчас порт Хайратон действует и он находится под контролем правительства. Никаких проблем нет. Но здесь мы должны учитывать, что узбекско-афганская граница является той границей, которая никогда не закрывалась, даже в период пандемии. Афганский народ и не только правительство, благодарны Узбекистану за то, что эта граница не закрывалась, обеспечивая свободное прохождение товаров в/из Афганистана. Исходя из этого, мы понимаем важность для афганского народа этой транспортной артерии, которая проходит через границу. Думаю, что представители движения «Талибан» понимают важность этой границы и не будут предпринимать какие-то действия для эскалации конфликта на узбекско-афганской границе.

- Но если граница перейдет под контроль талибов, то придется с ними сотрудничать, заниматься оформлением документов, готовы ли Вы к этому?

- Дело в том, что все услуги и прохождение товаров через границу осуществляются государственными органами. Поэтому говорить о том, что это будет сохранено при талибах довольно сложно.

- Как повлияет мирный процесс, запущенный в регионе на взаимодействие с Евросоюзом и США? Ведутся ли переговоры в сфере военного сотрудничества с Узбекистаном и использования его инфраструктуры?

- Узбекистан довольно плотно сотрудничает с Европой и по афганскому вопросу, в том числе. Со спецпредставителями Европейского союза по Афганистану, европейских стран – Германии, Великобритании, Норвегии мы имеем тесные контакты и всегда взаимодействуем, потому что ЕС играет важную роль в поддержке афганского правительства и в целом мирного политического процесса. В частности, Узбекистан и Германия договорились взаимодействовать по решению проблем, связанных с возможным наплывом афганских беженцев и приграничными инцидентами в ЦА.

Что же касается использования военной инфраструктуры Узбекистана в отношении Афганистана — это невозможно, потому что согласно нашей военной доктрине и законодательству, Узбекистан не имеет права размещать на своей территории и на территориях других государств военные базы.