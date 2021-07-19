Китайские корабли шпионят за США и Австралией наш обзор
Haqqin.az внимательно следит за тем, что происходит в разных регионах мира, потенциально рассматриваемых экспертами как конфликтные. Время от времени из Южно-Китайского моря и Тихого океана приходят сообщения о разного рода активности, в том числе военной. И вот новое сообщение.
Второе китайское шпионское судно готовится войти в воды у северо-восточного побережья Австралии, что дополняет сведения о неслучайном внимании Пекина к этому району.
Здесь в рамках совместных военных учений Австралии и США, стартовавших на прошлой неделе, продолжается отработка взаимодействия военно-морских сил двух стран. Об этом сообщила Австралийская радиовещательная корпорация.
Продвигаясь к Австралии через Соломоново море, обходя острова Папуа Новой Гвинеи, разведывательное судно КНР вскоре присоединится к большому китайскому вспомогательному, тоже разведывательному, кораблю, который ранее был замечен идущим в направлении Австралии через Торресов пролив. Он уже находится под наблюдением сил обороны Австралии.
Ожидается, что оба китайских корабля будут следить за учениями Talisman Sabre. Эти маневры - обычные военные маневры по взаимодействию военно-морских сил США и Австралии, которые проводятся каждые два года.
Хотя Пекин и ранее прибегал к сбору разведывательных данных, все же это впервые, когда страна отправляет в район учений второе судно, что само по себе является «необычным», сообщает ABC со ссылкой на представителей сил обороны. По данным ABC, в 2019 году китайское судно оставалось недалеко от территориальных вод, но в исключительной экономической зоне Австралии.
«У нас есть правила, и мы хотим, чтобы каждый придерживался этих правил, когда речь идет о свободе судоходства», - сказал министр торговли Австралии Дэн Техан в эфире Sky News Television, когда его спросили о китайском морском присутствии.
Этот шаг неслучаен и происходит на фоне эскалации геополитической напряженности между Канберрой и Пекином, которая обострилась, когда премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в прошлом году призвал к независимому расследованию происхождения коронавируса. Этот же призыв он повторил и на прошлой неделе.
После первого выступления Моррисона на тему происхождения коронавируса Пекин применил ряд репрессий в отношении австралийских товаров, включая уголь, вино и ячмень, - меры, которые администрация президента Джо Байдена назвала «экономическим принуждением».
Теперь очевидно, что военные разведывательные мероприятия, предпринятые Китаем в разгар учений США и Австралии, новый шаг к демонстрации своих интересов в регионе. Пекин постоянно, в том числе с помощью своих военных инструментов, проверяет, насколько готовы западные страны к конфронтации с Поднебесной. Так сказать, показывая им, кто в доме хозяин, имея в виду весь громадный регион Тихого океана с его богатыми морскими и подводными ресурсами.