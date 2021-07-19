Отдел международной информации и политики 02:12

Пандемия не сдается и, несмотря на вакцинацию, во многих странах продолжаются словесные стычки (в основном в соцсетях) между сторонниками и противниками профилактических мер и ограничений. Тем не менее, как стало известно haqqin.az из западных СМИ, главный врач Ирландии Тони Холохан и его заместитель Ронан Глинн в последнее время стали получать сообщения с оскорблениями и угрозами, которые приходили с анонимных телефонов. Оба врача играют ключевую роль в борьбе с пандемией на Зеленом острове.

- Работники сферы общественного здравоохранения обеспечивают правдивые и независимые рекомендации для правительства. Ни в коем случае никто не должен подвергаться угрозам какого-либо характера. Хотя это дело является еще предметом расследования, важно подчеркнуть, что никто — чиновник, политик или какой-либо иной гражданин — никогда не должны стать перед лицом такого рода запугивания, о котором стало известно, - сказал Лео Варадкар, вице-премьер Ирландии. Полиция этой страны уже проводит расследование по поводу произошедшего в пятницу поздним вечером. Тогда телефонные звонки с угрозами получили и министр здравоохранения Стивен Доннелли, и его предшественник Саймон Харрис. «Это абсолютно возмутительно, что врачи, отвечающие за общественное здоровье, советующие правительству, стали объектом оскорблений за выполнение своей работы в эпицентре пандемии. Они работали без передышки в течение всего времени продолжения пандемии Covid-19 и должны все время выполнять трудные задания. Они заслуживают нашего уважения и поддержки», - написал в своем Twitter С. Доннелли. Как сообщила сегодня газета Irish Independent, телефонный звонок с оскорблениями прозвучал на стационарном домашнем телефоне Глинна, а трубку взял один из членов его семьи и услышал угрозы от анонима. Очевидно, что ирландская полиция при нынешнем уровне развития техники сможет найти тех, кто угрожал медикам. Однако такие звонки — это продолжение использования «языка ненависти», которым пользуются коронаскептики и антиваксеры. Их число не так мало, и они пишут свои тексты и размещают их в соцсетях, а наивные и доверчивые их последователи распространяют по миру. Таким образом, идет опасное противодействие борьбе с коронавирусом.