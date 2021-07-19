Берлин выделит €400 миллионов пострадавшим от наводнений

Правительство Германии выделит 400 миллионов евро в качестве немедленной помощи пострадавшим от наводнений. Об этом сообщает издание Build.

Согласно планам Берлина, 200 миллионов будут выделены из национального бюджета и еще 200 миллионов предоставят федеральные земли. Также ФРГ планирует обратиться за финансовой поддержкой в Фонд солидарности ЕС.

На сегодняшний день проект документа, регламентирующий компенсации, находится на согласовании. Обсуждение проекта немедленной помощи администрациями федеральных земель намечено на конец июля — начало августа. Общий размер ущерба, по подсчетам страховщиков, составил около 3 миллиардов евро.

По последним данным, в наводнениях в Германии погибли 169 человек. Наибольшее количество погибших насчитывается в федеральной земле Рейнланд-Пфальц — 121 человек.