Победить ранние браки: женщина – это личность, а не детородная машина слово публицисту
Нaqqin.az недавно сообщил, что в некоторых сельских районах Азербайджана все еще выдают замуж несовершеннолетних девочек… Попав в семейную кабалу в возрасте, когда они только-только отложили в сторону кукол, будущие мамы лишаются будущего – ни образования, ни профессии, ни какой-либо самостоятельной жизни, ни собственного личного пространства.
Между тем, этот обычай бытовал в Кавказском регионе испокон веков. В СССР с ним решительно боролись, но в позднесоветские времена, хотя уже существовали ограничивающие такие браки законы, он как-то вновь возродился. Тогда, в 1980-90-е, замужество в 15 лет мало кому казалось чем-то из ряда вон. Причем не только в сельской местности, но и в городах. Большинство считали, мол, ничего, нормально, зато теперь жизнь девушки устроена.
Мотивы для стремления поскорее «пристроить» дочь, сестру, племянницу были разные – если в сельской местности основной причиной ранних замужеств были традиции и привычки, то в городах все обстояло несколько иначе. Горожане и горожанки в 15-16 лет вступали в брак в основном из-за бушующих в этом возрасте гормонов. Ничего не попишешь – молодость, все бурлит, кровь кипит, растущий организм требует своего. Но… Общественное мнение не позволяет! Добрачный секс даже в наше время лишь частично считается не предосудительным, ну а в те годы это было полное табу.
Злую шутку с нашими народами в этом случае сыграло то, чем многие на Южном Кавказе привыкли гордиться – «мы живем на стыке Азии и Европы»… У грузин, азербайджанцев и армян, как правило, нет преобладания какой-то одной культуры – в нас заложено что-то от Востока, но и от Запада тоже. Звучит привлекательно, когда речь идет о транспортных коридорах, Шелковом пути, купцах из разных стран, пересекавшихся друг с другом на Кавказе. Однако в реальной жизни все намного сложнее: южные кавказцы – до конца и не азиаты и не европейцы, что порой доставляет массу неудобств.
На Востоке ранние браки являются частью культуры – там они основаны на верховенстве семьи над личностью, полном отсутствии добрачного секса, крайне низком статусе женщины, которая лишена какой-либо возможности выбора и самостоятельного существования. В таком контексте раннее замужество – вполне обыденно и даже оправданно. Не достигшие даже 16 лет девочки становятся женами, а потом и матерями, они живут со своими мужьями до конца жизни и не могут представить себе ничего иного. И родители за них спокойны – уже не сбегут с нежелательным женихом и не загуляют к позору близких.
На Западе же личность всегда превалировала над коллективом. Равный с мужчинами статус и практически полная свобода женщин, эмансипация, добрачный секс, чтобы справиться с атакой гормонов, но без обязательств непременно вступить в брак.
На Кавказе эти два образа жизни к концу ХХ века оказались переплетены самым неестественным образом. Девушки к тому времени были вполне свободны в своем поведении - учились в школах и вузах, ходили на дискотеки, встречались с друзьями… При этом свободный секс все равно оставался табуированной темой.
В итоге получались своеобразные ножницы – кавказским девушкам было доступно все то, что доступно их сверстницам в Европе и Америке, а вот добрачного секса не было. Так что порой современные, вполне открытые и свободные юные особы выходили замуж исключительно рано, дабы отдать дань гормонам. Можно сказать, азиатский обычай в исполнении почти европейцев. Мало какая семья могла выдержать такие ментальные ножницы, и вполне закономерно, что 1990-2000-е годы стали на Южном Кавказе не только периодом скороспелых браков, но временем столь же скорых разводов.
Пары, которые совершенно не были готовы к совместной жизни, распадались очень быстро, и мы получили целое поколение разведенных семей, матерей-одиночек, детей, растущих без отцов. Такое вот происходит, когда в результате смешения противоположных культур получается какой-то дикий ментальный гомункул…
С тех пор прошло много лет, и многое изменилось – в том числе и в нравах. Ранние браки все еще случаются, но они уже не воспринимаются как норма. Если 20 лет назад почти ни у кого возражений по поводу экстремально низкого возраста невест не было, то сегодня первая реакция – «Куда она спешит, ей что, нечем заняться?».
Впрочем, нельзя сказать, что прямо так уж все закончилось – просто вышеупомянутые ножницы стали несколько менее заточенными. Все больше девушек в наших странах предпочитают выходить замуж не раньше 20 лет, хотя и это по евро-американским меркам – очень рано. Но главное, что подростковое замужество уже совсем не мейнстрим.
Однако не стоит так уж радоваться - даже в слегка затупленном состоянии ножницы никуда не делись, и чем дальше от крупных городов, тем больнее они режут и ранят. В сельской местности наших стран все еще отдают замуж чуть ли не из детского сада. Причины те же, что были и в 90-е годы - традиции плюс гормоны.
На государственном уровне пытаются с этим бороться: принимают нужные законы, грозят уголовным преследованием, причем преимущественно мужчинам, которые, взяв жены малолетку, вполне могут загреметь в тюрьму по обвинению в совращении несовершеннолетних или того пуще - педофилии.
Но правовая система здесь бессильна, ведь речь идет о добровольном союзе, который может не быть зарегистрирован в ЗАГСе, зато освящен религиозным обрядом. Мечеть и церковь не признают уголовный кодекс и про совращение малолетних ничего не знают…
Невозможно бороться с явным нарушением закона в случае, если оно происходит с обоюдного согласия – правоохранительные органы просто не могут ничего предъявить жениху. Выход тут один-единственный, как и происходит в крупных городах, по крайней мере частично – длительная, долгая эволюция. Изжить вконец устаревший обычай сможет только последовательное развитие наций – в сторону большей свободы и меньшей зависимости от общественного мнения
Как только соседское порицание становится неактуальным ввиду того, что «пусть каждый сначала приглядит за своей шлюхой-теткой», ранние замужества, так же как и похищения девушек с целью женитьбы, перестают быть хоть сколь-нибудь необходимыми.
Когда-нибудь ранние браки полностью уйдут в историю – по мере того, как наши женщины все больше и больше будут становиться самостоятельными личностями, а не просто детородными машинами. Мы уже достигли определенного прогресса на этом пути – но пройти еще предстоит немало.