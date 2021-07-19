Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 02:33

Нaqqin.az недавно сообщил, что в некоторых сельских районах Азербайджана все еще выдают замуж несовершеннолетних девочек… Попав в семейную кабалу в возрасте, когда они только-только отложили в сторону кукол, будущие мамы лишаются будущего – ни образования, ни профессии, ни какой-либо самостоятельной жизни, ни собственного личного пространства. Между тем, этот обычай бытовал в Кавказском регионе испокон веков. В СССР с ним решительно боролись, но в позднесоветские времена, хотя уже существовали ограничивающие такие браки законы, он как-то вновь возродился. Тогда, в 1980-90-е, замужество в 15 лет мало кому казалось чем-то из ряда вон. Причем не только в сельской местности, но и в городах. Большинство считали, мол, ничего, нормально, зато теперь жизнь девушки устроена.

Мотивы для стремления поскорее «пристроить» дочь, сестру, племянницу были разные – если в сельской местности основной причиной ранних замужеств были традиции и привычки, то в городах все обстояло несколько иначе. Горожане и горожанки в 15-16 лет вступали в брак в основном из-за бушующих в этом возрасте гормонов. Ничего не попишешь – молодость, все бурлит, кровь кипит, растущий организм требует своего. Но… Общественное мнение не позволяет! Добрачный секс даже в наше время лишь частично считается не предосудительным, ну а в те годы это было полное табу. Злую шутку с нашими народами в этом случае сыграло то, чем многие на Южном Кавказе привыкли гордиться – «мы живем на стыке Азии и Европы»… У грузин, азербайджанцев и армян, как правило, нет преобладания какой-то одной культуры – в нас заложено что-то от Востока, но и от Запада тоже. Звучит привлекательно, когда речь идет о транспортных коридорах, Шелковом пути, купцах из разных стран, пересекавшихся друг с другом на Кавказе. Однако в реальной жизни все намного сложнее: южные кавказцы – до конца и не азиаты и не европейцы, что порой доставляет массу неудобств. На Востоке ранние браки являются частью культуры – там они основаны на верховенстве семьи над личностью, полном отсутствии добрачного секса, крайне низком статусе женщины, которая лишена какой-либо возможности выбора и самостоятельного существования. В таком контексте раннее замужество – вполне обыденно и даже оправданно. Не достигшие даже 16 лет девочки становятся женами, а потом и матерями, они живут со своими мужьями до конца жизни и не могут представить себе ничего иного. И родители за них спокойны – уже не сбегут с нежелательным женихом и не загуляют к позору близких. На Западе же личность всегда превалировала над коллективом. Равный с мужчинами статус и практически полная свобода женщин, эмансипация, добрачный секс, чтобы справиться с атакой гормонов, но без обязательств непременно вступить в брак.

На Кавказе эти два образа жизни к концу ХХ века оказались переплетены самым неестественным образом. Девушки к тому времени были вполне свободны в своем поведении - учились в школах и вузах, ходили на дискотеки, встречались с друзьями… При этом свободный секс все равно оставался табуированной темой. В итоге получались своеобразные ножницы – кавказским девушкам было доступно все то, что доступно их сверстницам в Европе и Америке, а вот добрачного секса не было. Так что порой современные, вполне открытые и свободные юные особы выходили замуж исключительно рано, дабы отдать дань гормонам. Можно сказать, азиатский обычай в исполнении почти европейцев. Мало какая семья могла выдержать такие ментальные ножницы, и вполне закономерно, что 1990-2000-е годы стали на Южном Кавказе не только периодом скороспелых браков, но временем столь же скорых разводов. Пары, которые совершенно не были готовы к совместной жизни, распадались очень быстро, и мы получили целое поколение разведенных семей, матерей-одиночек, детей, растущих без отцов. Такое вот происходит, когда в результате смешения противоположных культур получается какой-то дикий ментальный гомункул… С тех пор прошло много лет, и многое изменилось – в том числе и в нравах. Ранние браки все еще случаются, но они уже не воспринимаются как норма. Если 20 лет назад почти ни у кого возражений по поводу экстремально низкого возраста невест не было, то сегодня первая реакция – «Куда она спешит, ей что, нечем заняться?».