Сооснователь Alibaba купил две квартиры за $157 миллионов

Источники подтвердили, что Цай, состояние которого, по данным Forbes Real-Time, составляет $11 млрд, заплатил за две квартиры на 60-м и 61-м этажах здания на 220 Central Park South и за однокомнатную студию на 18-м этаже, предназначенную, скорее всего, для обслуживающего персонала, $157,5 млн, пишет русская редакция Forbes

Таинственным покупателем двух квартир за $157,5 млн в небоскребе, расположенном рядом с «улицей миллиардеров» на Манхэттене, является сооснователь Alibaba миллиардер Джо Цай, сообщили американскому телеканалу CNBC источники, близкие к сделке.

Эта покупка считается третьей в списке самой дорогой жилой недвижимости, когда-либо проданной в США, отмечает CNBC. Самый дорогой объект также находится в этом небоскребе — пентхаус, который в январе 2019 года купил основатель Citadel миллиардер Кен Гриффин за $238 млн. Среди известных владельцев квартир в здании — британский музыкант Стинг и финансист Дэниел Оч из Och-Ziff Capital.

Джо Цай родился на Тайване, учился в школе в Нью-Джерси, в середине 1990-х жил в Нью-Йорке, работая юристом и руководителем компании по управлению частным капиталом. Является сооснователем Alibaba, оставаясь исполнительным вице-президентом компании и ее вторым после Джека Ма частным акционером. Имеет паспорта Канады и Гонконга.

Покупку недвижимости в Нью-Йорке Цай совершил в сложные для Alibaba времена, отмечает CNBC: акции компании с октября 2020 года упали на треть после того, как Пекин заблокировал запланированное IPO финтех-компании Ant Group («дочка» Alibaba) в ноябре и китайские власти ужесточили регулирование крупных технологических компаний страны.