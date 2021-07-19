Международный коллектив медиков пришел к выводу, что примерно 1,5 млн детей потеряли как минимум одного родителя, бабушку или дедушку, а также опекуна из-за пандемии. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале The Lancet.

"Полученные нами значения потерь являются лишь минимальными оценками - реальное число детей, потерявших одного или сразу двух кормильцев, может быть на самом деле на порядок выше. Распространение новых вариаций вируса и замедление вакцинации могут привести к тому, что число коронавирусных сирот может вырасти еще на несколько миллионов", - приводит ТАСС слова научного сотрудника Имперского колледжа Лондона Джульет Анвин.

Для получения подобных сведений ученые использовали статистику по смертности от коронавирусной инфекции, собранную ВОЗ и национальными медицинскими ведомствами, а также методы, которые раньше применялись для оценки того, как часто ВИЧ и другие опасные инфекционные болезни приводят к тому, что дети становятся сиротами.

В этих расчетах ученые использовали данные, собранные в 21 стране мира. На долю этих государств приходится около 77% смертей от коронавируса и больше половины случаев заражений, произошедших в промежутке между мартом 2020 года и апрелем 2021 года. Сопоставив эти данные с типичной рождаемостью и размерами семьи в этих государствах, Анвин и ее коллеги пришли к выводу, что за первые 14 месяцев пандемии свыше 1,04 млн детей потеряли отца или мать. Около 1,13 млн потеряли одного из родителей или старших родственников, непосредственно заботившихся о них, а еще 1,5 млн - родителей, прародителей или опекунов.